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9 декабря российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, продолжая применять запрещенное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского на Луганщине и хутора Вольного – на попаснянском направлении. Всего для обстрелов противник использовал 19 мин.

По опорным пунктам украинских войск вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, шахта Бутовка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ходе боевых действий  9 декабря  ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

По данным разведки, 2 оккупантов были уничтожены, еще 4 – ранены.
ForUm

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