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8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, сообщает пресс-служба Минкультуры.

27-летний актер на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом - острым миелоидным лейкозом (раком крови).

 

После завершения обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, Мельничук активно начал работать в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ, в частности, такие представления как «Снежная королева», «Ревизор», «Ромео и Джульетта», «Сон» и другие.

Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой - смертью талантливого украинского актера.
ForUm

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