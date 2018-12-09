8 декабря оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В трех случаях противник применил запрещенное вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враг из минометов калибра 82 мм дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз - вблизи Песок. Всего для обстрелов противник использовал 39 мин.

За прошедшие сутки, враг стрелял по позициям ВСУ еще на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельске, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался.

В ходе боевых действий легко ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

С начала этого периода со станковых гранатометов противник провоцировал украинских защитников на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, 8 декабря, трех оккупантов уничтожено, а еще четыре человека из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены как санитарные потери.