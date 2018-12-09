Модель и волонтер из Мексики Ванесса Понсе де Леон получила корону победительницы конкурса «Мисс мира-2018», который проходил в островной провинции Хайнань в Китае.
Как сообщается на странице конкурса, 26-летняя мексиканка имеет диплом по международному бизнесу, является волонтером в благотворительном фонде Migrantes en el Camino и членом совета директоров центра реабилитации для девушек.
Корону 68 «Мисс мира» вручила прошлогодняя победительница, представительница Индии Мануша Чхиллар.
Всего в конкурсе участвовали представительницы 118 стран.
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