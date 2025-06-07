Модель та учасниця конкурсу "Міс Всесвіт Еквадор" Марія Аргуелло померла у віці 28 років. Про це пише The Daily Mail.

Смерть Арґуелло підтвердили організатори конкурсу. Причини смерті моделі не уточнюються. За даними Univision, модель померла незадовго до свого весілля.

Аргуелло у 2024 році представляла на конкурсі столицю Еквадору Кіто та вийшла до півфіналу. Переможниця "Міс Всесвіт Еквадор" представляє країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт".

30 червня 2024 року, за три тижні до участі у конкурсі краси, модель отримала диплом лікаря.

За інформацією Hola!, Аргуелло поєднувала медичну кар'єру з волонтерською діяльністю. Як волонтер фонду Reina de Quito вона допомагала людям, які опинилися у вразливому становищі.

ForUa.com нагадує, наприкінці травня переможницею конкурсу краси "Міс світу-2025" стала представниця Таїланду Сучата Чуангсрі. Вона обійшла 107 претенденток і стала першою тайкою, яка перемогла у цьому конкурсі за всю його історію.