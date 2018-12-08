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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составленный британскими спецслужбами список из шести крупных российских бизнесменов, в отношении которых Лондон намерен ввести ограничения в связи с инцидентом в Солсбери, сообщает газета The Daily Telegraph.

По ее информации, в этот список вошли Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, передает Интерфакс.

«Цель мер, которые мы намерены предпринять, состоит в том, чтобы ограничить их способность свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах», - приводит издание слова источника в британском правительстве.

Издание отмечает, что список будет разослан по всем государственным департаментам и передан союзникам Великобритании в Европе и Северной Америке в попытке лишить их возможности «путешествовать и поддерживать свои бизнес-империи».

Собеседник газеты подчеркнул, что «эти люди, как было определено, имеют очень тесные профессиональные и финансовые отношения» с президентом РФ.

«Мы полагаем, что они вовлечены в выполнение распоряжений Кремля по многим направлениям, что предполагает использование их финансового потенциала в интересах российского государства», - отметил источник The Daily Telegraph.

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

 
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