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Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил к трем годам колонии общего режима сопредседателя «Другой России» Александра Аверина по делу о попытке контрабанды оружия из «ДНР».

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Аверин был задержан в апреле при переходе через российско-украинскую границу, возвращаясь с территории, подконтрольной боевикам.

«Александр Аверин, один из лидеров «Другой России», в Матвеево-Курганском районном суде только что получил три года общего режима», - сообщили в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия».

Прокурор просил приговорить его к четырем годам колонии.

«Другая Россия» - незарегистрированная в минюсте партия, созданная писателем и политиком Эдуардом Лимоновым в 2010 году после запрета Национал-большевистской партии (НБП). Аверин был близким соратником Лимонова и много лет выполнял функции пресс-секретаря в его политических проектах.

После начала войны на востоке Украины в 2014 году многие сторонники Лимонова отправились в Донецкую и Луганскую области для участия в боевых действиях на стороне сепаратистов.

Аверина задержали 7 апреля на пограничном пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. Пограничники обнаружили у него пистолет Макарова.

В «Другой России» заявляли, что пистолет ему якобы подбросили и называли это провокацией сотрудников ФСБ и управления по противодействию экстремизму МВД.

Сопредседателю «Другой России» было предъявлено обвинение в незаконном хранении, перевозке или ношении оружия, а также в контрабанде огнестрельного оружия. При аресте суд оставил одну статью - о попытке контрабанды оружия и боеприпасов (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 226 УК УК РФ).
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