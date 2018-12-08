также в разделеСтолица
Киевская городская электричка снова меняет расписание 39
В Киеве перекроют тоннель на улице Телиги в направлении «Почайной» 25
Ректор столичного вуза обложила «поборами» студентов-иностранцев 28
«Киевводоканал» не допустил экологов на плановую проверку 17
Названа стоимость главной елки страны 30
В столице с корью госпитализировали более 20 детей 16
В Киеве задержали мошенников-экстрасенсов 56
В Киеве переименовали еще несколько улиц и переулков 98
Киевсовет поддержал расторжение договора со скандальным застройщиком на Осокорках 19
Комиссия: Строительства на Рейтарской не будет, сквера тоже 26
В Киеве начали войну с незаконными объявлениями 54
В Киеве со стрельбой у мужчины похитили сумку с деньгами 44
«Минер» Рады назвал полицейским свой адрес 40
Киевляне смогут покупать социальный хлеб минимум до 2020 29
Трем районам Киева вернули тепло, Святошинский ждет 24
В Киеве начали проверку сооружений для укрытия населения 27
В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку 23
В Киеве задержали врачей, требовавших взятку у бойца АТО 91

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на ул. Бориспольской  Дарницком районе Киева.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила 7 декабря в 19:40.

К месту вызова немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, горела кровля ресторана на площади 100 кв.м.  

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 20:48 удалось локализовать, а в 21:06 - ликвидировать.

В результате пожара сгорело и разобрано 100 кв. м кровли.

На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления.

К счастью, никто не пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги