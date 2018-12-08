Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на ул. Бориспольской Дарницком районе Киева.
По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила 7 декабря в 19:40.
К месту вызова немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, горела кровля ресторана на площади 100 кв.м.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 20:48 удалось локализовать, а в 21:06 - ликвидировать.
В результате пожара сгорело и разобрано 100 кв. м кровли.
На месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления.
К счастью, никто не пострадал.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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