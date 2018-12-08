7 декабря российские оккупанты 13 раз открывали огонь по оборонным укреплениям украинских войск, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на одном из направлений зафиксирована активность вражеского снайпера.
Кроме того, оккупанты применили вооружение БМП вблизи Зайцево на горловском направлении и Опытного – на донецком.
В ходе боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил, один из них – смертельное.
С начала этого периода враг огневой активности не проявлял.
По данным разведки, в течение 7 декабря двое оккупантов были ранены, еще двое - уничтожены.
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