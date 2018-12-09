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Минобороны Филиппин закупит у американской Sikorsky Aircraft Corp 16 тактических многоцелевых вертолетов типа Black Hawk на сумму 240 млн долларов США вместо российских из-за санкций США в отношении российского военного экспорта. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«В следующем году будет подписан контракт, несмотря на то, что россияне предлагали значительно более низкую цену. Но из-за американских санкций было бы очень сложно заплатить Москве за военный заказ», - заявил министр обороны Дельфин Лорензан.

Изначально Филиппины договорились о закупке 16 канадских вертолетов типа Bell 412. Однако в феврале этого года сделка была аннулирована из-за опасений Оттавы, что они могут быть задействованы властями в борьбе против филиппинских повстанцев.

Ранее США расширили санкции против РФ из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. В список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций. 
ForUm

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