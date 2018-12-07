Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды руководителей одного из высших учебных заведений Киева.

По данным пресс-центра СБУ, ректор университета совместно с проректором по научной работе и главным бухгалтером требовали от иностранных студентов деньги за неотчисление с обучения и возврат вида на жительство в Украине. Стоимость таких «образовательных услуг» составляла три тысячи американских долларов.

Кроме того, досудебным следствием установлено, что с 2016 года злоумышленницы наладили механизм легализации иностранных граждан путем направления приглашений на обучение без соблюдения установленной законом процедуры.

Правоохранители задержали трех фигуранток дела на рабочем месте после получения заключительной части взятки от иностранного студента в размере тысячи долларов США.

В ходе дальнейших следственных действий правоохранители изъяли виды на жительство, паспорта иностранных граждан, «черновую» бухгалтерию и 20 тысяч американских долларов.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины злоумышленницам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Операция по разоблачению взяточниц проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.