Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кропивницком ретрансляцию запрещенных в стране российских телевизионных каналов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что один из местных провайдеров нелегально предоставлял жителям областного центра услуги по ретрансляции восьми телеканалов страны-агрессора. Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям отечественного законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

По информации СБУ, спецслужбы РФ используют функционирование российских телеканалов в Украине для распространения дезинформации и провокационных материалов, направленных на обострение общественно-политической ситуации в нашей стране.

Сотрудники СБУ сообщили Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания о правовом регулировании и применении административно-правовых санкций к нарушителю лицензионных условий.