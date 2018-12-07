Президент России Владимир Путин на заседании Совета НАТО-Россия в 2008 году пытался отговорить альянс от сотрудничества с Украиной. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус на конференции в МИД Украины, сообщает Европейская правда.

«Президент Путин как обычно пытался поучать союзников НАТО: «С кем вы сотрудничаете? С Украиной? Это – не страна, это какое-то искусственное образование, ошибка в истории», - процитировал литовский министр слова российского президента.

По словам Линкявичуса, представители стран НАТО смотрели на Путина с недоумением.

«Они не могли поверить в эти слова, они думали, что может что-то не так поняли», - добавил он.

Напомним, на саммите в Бухаресте, который состоялся 2-4 апреля 2008 года, страны-члены альянса официально подтвердили, что Украина станет членом блока в будущем.

На повестке дня тогда стояли вопросы о признании Косово, военных действиях в Афганистане, расширении Альянса, присоединении к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединении к Плану действий относительно членства в НАТО Украины и Грузии. В прессе это собрание окрестили «саммитом больших надежд» и «больших скандалов».

По информации российской газеты «Коммерсант», на этом саммите президент России Владимир Путин выразил мнение Джорджу Бушу, что «Украина — это даже не государство!», и намекнул, что в случае вступления Украины в НАТО Россия может начать отторжение Крыма и восточной Украины.