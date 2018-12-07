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Российский школьник-националист стал фигурантом уголовного дела после выстрела в лицо петербуржцу, вступившему с ним в спор об итогах Великой Отечественной войны.

Как сообщает Интерфакс, в начале декабря ученик 11-го класса школы №519 был задержан в связи с инцидентом, который случился ранним утром 20 сентября.

Школьник вступил в дискуссию о итогах Великой Отечественной войны с мужчиной 1983 года рождения. На почве идеологических разногласий школьник избил мужчину и выстрелил ему в лицо из устройства «Сигнал охотника».

«Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней тяжести с контузией правого глазного яблока второй степени, кровоизлиянием и ссадинами лица», - отметил собеседник.

По его информации, школьник был участником неформального молодежного движения националистической направленности.

Возбуждено уголовное дело о умышленно причинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 статьи 112 УК РФ). Школьник был задержан в начале декабря и сейчас находится под подпиской о невыезде.
ForUm

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