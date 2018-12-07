Россия имеет опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. Об этом в своей статье для The New York Times написал Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом», - написал Президент.

Глава государства акцентировал внимание на значительном присутствии России в Балтийском море. «Недавно российские бойцы были перехвачены не впервые над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом «Северный поток-2», который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?» - подчеркнул он.

Напомним, ране Порошенко выразил надежду, что страны НАТО после агрессивной атаки России на украинских моряков помогут обеспечить безопасность судоходства в акватории Черного и Азовского морей.