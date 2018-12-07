Сотрудники одесской полиции задержаны в Киеве трех членов преступной группы, которые разыскивались правоохранительными органами за совершение мошеннических действий, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

«Более двух лет члены группы обманывали граждан под видом экстрасенсов. Стоимость их «магических» услуг составляла от сорока до шестидесяти тысяч долларов США. Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им «кармической» расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью к правоохранителям», – говорится в сообщении.

По данным полиции, летом этого года четверо членов группы были арестованы. Еще трое «экстрасенсов», пытаясь избежать наказания, скрывались от органов досудебного следствия.

Сейчас 40-летняя «целительница» и двое ее коллег-аферистов, 1987 и 1988 г.г.р., задержаны в столице. По месту жительства одного из «магов» изъяты патроны калибра 7.62 мм, которые направлены на экспертизу.