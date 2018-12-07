также в разделеСтолица
В Киеве переименовали еще несколько улиц и переулков 65
Киевсовет поддержал расторжение договора со скандальным застройщиком на Осокорках 15
Комиссия: Строительства на Рейтарской не будет, сквера тоже 19
В Киеве начали войну с незаконными объявлениями 41
В Киеве со стрельбой у мужчины похитили сумку с деньгами 31
«Минер» Рады назвал полицейским свой адрес 22
Киевляне смогут покупать социальный хлеб минимум до 2020 24
Трем районам Киева вернули тепло, Святошинский ждет 14
В Киеве начали проверку сооружений для укрытия населения 22
В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку 16
В Киеве задержали врачей, требовавших взятку у бойца АТО 89
В Киеве открыли Стену памяти и скорби с именами ветеранов-афганцев, погибших на Востоке Украины 27
В аэропорту «Киев» рассказали подробности инцидента с самолетом 62
Кассы киевского ж/д вокзала сегодня будут работать сверурочно 25
В аэропорту «Киев» самолет столкнулся с генератором 55
«Укрзализныця» начала отменять экспрессы в «Борисполь» 91
Киевсовет своеобразно поддержал военнопленных моряков 35
Соратник Гусовского считает, что киевляне не должны видеть, чем занимаются депутаты Киевсовета 41

Сотрудники одесской полиции задержаны в Киеве трех членов преступной группы, которые разыскивались правоохранительными органами за совершение мошеннических действий, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

«Более двух лет члены группы обманывали граждан под видом экстрасенсов. Стоимость их «магических» услуг составляла от сорока до шестидесяти тысяч долларов США. Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им «кармической» расправой. Одна из таких пострадавших обратилась за помощью к правоохранителям», – говорится в сообщении.

По данным полиции, летом этого года четверо членов группы были арестованы. Еще трое «экстрасенсов», пытаясь избежать наказания, скрывались от органов досудебного следствия.

Сейчас 40-летняя «целительница» и двое ее коллег-аферистов, 1987 и 1988 г.г.р., задержаны в столице. По месту жительства одного из «магов» изъяты патроны калибра 7.62 мм, которые направлены на экспертизу.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
17
Теги