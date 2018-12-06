Министры иностранных дел ЕС пригласили главу МИД Украины Павла Климкина на свое заседание для обсуждения помощи Украине в противодействии агрессии России в Азовском и Черном море. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На полях 25-го министерского заседания ОБСЕ (г. Милан, Италия) Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

«Министр подробно остановился на доказательствах спланированного совершения акта неприкрытой агрессии РФ против Украины в районе Керченского пролива и обострения ситуации в Черном и Азовском морях», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей.

В повестке дня встречи среди прочего находились пути дальнейшего совершенствования санкционной политики против России за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, а также вопросы поддержки со стороны ЕС реформ в секторе безопасности и обороны Украины и выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

С целью обсуждения дальнейших совместных действий Высокий представитель пригласила Климкина принять участие в мероприятиях в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран Евросоюза 10 декабря во Брюсселе.