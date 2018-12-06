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В среду, 5 декабря 2018 года, сотрудники прокуратуры, СБУ и управления по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА задержали на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 1500 долларов врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанные средства должностные лица требовали у участника АТО, который в ходе боевых действий получил тяжелую травму ноги, за установление ему группы инвалидности.

Злоумышленники задержаны на рабочем месте после получения неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной 42 тыс. 600 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По месту работы и жительства задержанных провели обыски.

Готовятся материалы для объявления должностным лицам о подозрении, а также ходатайство об избрании меры пресечения.
ForUm

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