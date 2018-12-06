На Ривненской АЭС испытали новое оборудование, поставленное американской компанией HOLTEC, сообщает Радио Свобода.

Среди испытуемого оборудования: сверхмощная железнодорожная платформа, на ней - контейнер с двумя уровнями защиты, предназначенный для вывоза отработанного топлива из двух основных типов украинских ядерных реакторов; системы перегрузки и обслуживания контейнеров с ядерным топливом.

Американское оборудование для перевозки железной дорогой и хранения ядерного топлива позволит Украине хранить отходы работы украинских АЭС в Чернобыльской зоне на хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), заявил журналистам генеральный директор НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский.

По его словам, это избавит Украину потребности отправлять это топливо в Россию и платить ей за это около 200 млн гривен в год.

Запуск ЦХОЯТ и вывоз на него топлива с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС планируют начать весной 2020 года. Сейчас мощности для хранения топлива в течение более чем 50 лет имеет только Запорожская АЭС.

Недашковский отметил, что Украина сможет хранить отработанное ядерное топливо по меньшей мере в течение 100 лет, и к тому времени получат распространение технологии повторного использования этого топлива в ядерной энергетике.

Напомним, в 2016 году Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении земельных участков для строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения и подъездного железнодорожного пути в постоянное пользование ГП «НАЭК «Энергоатом», а в начале 2017 утвердил проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций. В ноябре 2017 началось само строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.