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Сегодня, 5 декабря, на Луганщине, после длительных переговоров, вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ, передали украинской стороне тело погибшего украинского воина.

Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка, сообщает пресс-центр ООС.

Напомним, что Сергей Григорьевич Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября этого года в районе Крымского.

Сергей Проданюк погиб, отражая нападение ДРГ противника. В ходе боя уничтожил одного боевика.
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