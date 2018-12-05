Сегодня, 5 декабря, на Луганщине, после длительных переговоров, вооруженные формирования Российской Федерации, в присутствии представителей ОБСЕ, передали украинской стороне тело погибшего украинского воина.
Во время проведения процедуры опознания было установлено, что это тело солдата Сергея Проданюка, сообщает пресс-центр ООС.
Напомним, что Сергей Григорьевич Проданюк считался пропавшим без вести после боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября этого года в районе Крымского.
Сергей Проданюк погиб, отражая нападение ДРГ противника. В ходе боя уничтожил одного боевика.
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