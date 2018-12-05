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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о государственном бюджете на 2019 год.

«Только что подписал закон «О государственном бюджете на 2019 год». Мы приняли его, придерживаясь всех требований – до 1 декабря. Это гарантирует нам макрофинансовую поддержку наших международных партнеров», - написал он в Twitter.

«Это бюджет развития и роста! И главное, что это бюджет укрепления обороны и безопасности Украины», - заявил спикер.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019», ночью 23 ноября.
ForUm

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