Генеральная прокуратура передала в суд обвинения в отношении представителя Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», который совершил ряд особо тяжких и тяжких преступлений на территории Львовской и Закарпатской областей, сообщает отдел связей с общественностью СМИ ГПУ.

«Генеральной прокуратурой Украины 03.12.2018 завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении ранее объявленного в розыск и задержанному представителю ДУК ВПР «Правый сектор», который на протяжении 2014-2015 годов в составе банды совершил ряд особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе и 11.07.2015 совершил террористический акт в Мукачево, повлекшем гибель человека и других преступлений на территории Львовской и Закарпатской областей», – сказано в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч.ч. 1, 2 ст. 263, ч. 1 ст. 279; ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 345 УК Украины.

За совершение особо тяжких преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного заключения и лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево возник конфликт со стрельбой между представителями «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. Тогда 2 бойца ПС погибли и 4 были ранены.

После перестрелки представители «Правого сектора» скрылись в окрестностях населенного пункта Лавки.

По версии ПС, перестрелка была спровоцирована криминальными элементами во главе с Ланьо, которому они перекрыли канал контрабанды. В июне 2016 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства.

В мае 2017 года с бойцов сняли обвинения в терроризме. В тот же месяце всех бойцов взял на поруки мэр Сколе Владимир Москаль и народный депутат Украины Михаил Головко.

26 июня суд Мукачево снял обвинения с четырех бойцов «Правого сектора».