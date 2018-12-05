Правоохранители изъяли в торговом центре «Барабашово» в Харькове партию контрабандных меховых изделий на сумму более 2 млн гривен, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, 4 декабря по поручению следователя в рамках уголовного производства по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», общей межведомственной группой в составе оперативных сотрудников Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины с привлечением спецподразделения «ДОЗОР», совместно с сотрудниками ГУ ГФС в Харьковской области, под процессуальным руководством прокуратуры проведен ряд санкционированных обысков.

Основаниями стали данные, свидетельствующие о причастности отдельных лиц к организации контрабандного канала поступлений в Украину (по так называемой «серой схеме» путем международных почтовых пересылок) и дальнейшей реализации в Украине дорогой одежды из натурального меха из Китая.

По результатам проведенных мероприятий по месту жительства членов преступной группы и месту распространения указанной продукции на ТРЦ «Барабашово» было изъято более 300 единиц меховых изделий на общую сумму 2 млн 230 тыс. гривен, наличные средства в эквиваленте более 100 тыс. гривен, банковские карточки, документацию, подтверждающую характер преступных деяний.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливается полный круг лиц, причастных к ввозу и реализации указанной продукции, в том числе и среди ответственных должностных лиц.