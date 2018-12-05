Злоумышленники обокрали дом родителей заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Происшествие произошло в селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района. Двое злоумышленников проникли в частный дом супругов Ениных и завладели ювелирными украшениями и деньгами, которые хранились в доме. В то время, когда злоумышленники находились в доме, хозяин вернулся домой. Воры, увидев его, сразу убежали.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК - кража.
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