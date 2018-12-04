также в разделеПроисшествия
На Донбассе погиб украинский военный 28
СМИ сообщают об обстреле авто мэра Березани 23
МинВОТ сообщило об авариях суден в Черном и Азовском морях 62
Боевики 14 раз обстреляли позиции ООС, ранены двое военных 17
Мужчина с топором в маске тигра пытался ограбить магазин в Кривом Роге 13
В Италии убили украинца 52
Под Краковом в ДТП пострадали 8 украинцев 38
В Виннице полицейский сбил на пешеходном переходе девушку 39
Bellingcat: РФ обстреляла катер «Бердянск» в нейтральных водах 106
Полиция задержала причастных к обвалу спортарены в Вишневом 59
Сутки в ООС: 15 обстрелов, потерь среди военных нет 22
В школе под Киевом обрушилась крыша спорткомплекса 125
В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна 574
На Полтавщине застрелили мужчину, кравшего нефть 93
Сутки в ООС: 14 обстрелов, один военный ранен, еще один – пропал 24
«Пересмотрел» телевизор: Житель Сумщины заявил о нападении России 200
В Одессе произошла массовая драка: на активистов напали два десятка неизвестных 221
На Донбассе после боя пропал военный 96

В Киевской области неизвестные из охотничьего ружья обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Происшествие произошло на днях, когда чиновник ехал из города Березань в Переяслав-Хмельницкий. Во время дорожного движения неизвестные произвели два выстрела из охотничьего ружья в частный автомобиль, в котором мэр передвигался, после чего скрылись.

Госслужащий вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала преступление.

По показаниям потерпевшего следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хулиганских действий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги