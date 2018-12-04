В Киевской области неизвестные из охотничьего ружья обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Происшествие произошло на днях, когда чиновник ехал из города Березань в Переяслав-Хмельницкий. Во время дорожного движения неизвестные произвели два выстрела из охотничьего ружья в частный автомобиль, в котором мэр передвигался, после чего скрылись.

Госслужащий вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу, которая зафиксировала преступление.

По показаниям потерпевшего следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хулиганских действий.