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Спортивные клубы, в которых готовят «титушек», будут закрыты, а их руководители – наказаны.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании руководства правоохранительных органов в Одессе, передает УНИАН.

«Мы также будем отрабатывать исполнителей. Охранные структуры области, спортивные школы должны осознать, что наличие их работников и посетителей в силовых акциях на улицах отзовется, собственно, для этих структур и их владельцев. Если найдется «титушка», то будет отвечать будет и его клуб, и владелец клуба. То же касается и охранных структур - отвечать будет и охранная фирма, и ее владелец», - сказал генпрокурор.
 
ForUm

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