Правоохранители Одесской области возьмутся за местных сепаратистов, заявил генпрокурор Юрий Луценко.



«Считаем особенно важным противодействие сепаратистским и антигосударственным действиям и призывам, которые, к сожалению, часто звучат в области, в том числе в некоторых районных СМИ. Любые антигосударственные вещи будут жестко наказываться. Чтобы объяснить, как, скажу: недавно на 112 канале была одна дама из одной политической организации, которая долго вещала, что украинские корабли не имели права заходить в российские воды Крыма. Такие заявления подпадают под статью о призывах к изменению территориальной целостности государства. Возбуждено уголовное производство, и эта дама будет отвечать», - сказал Луценко, передает УНИАН.

По словам генпрокурора, каждый имеет право критиковать власть, оценивать ее деятельность, «но недопустимо посягать на территориальную целостность государства, включая Крым и Донбасс и суверенные воды, а также призвать к силовому свержению власти, что предусмотрено еще одной уголовной статьей».

Как заявил Луценко, все, кто только будет намекать на вышеупомянутые вещи, кто будет маневрировать, - «мы также умеем маневрировать».



Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко возмущен бездеятельностью правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко в Одессе.