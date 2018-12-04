также в разделеОбщество
Дело Стерненко объединили с нападениями на других активистов 5
Военных-любителей селфи просят отключать геолокацию 8
Муженко: На сборы резервистов пришло больше желающих, чем требовалось 9
Задержаны «разбойники с большой дороги», действовавшие под видом СБУ 16
Недолюстрированный судья Рябишин хочет снова возглавить Апелляционный суд Полтавщины 16
Спецслужбы РФ пытались осуществить кибератаку на информсистему судебной власти Украины 18
Скандального российского актера сняли с самолета за пьяный дебош 37
Фигурант дела о перестрелке в Княжичах возглавил полицию прифронтового города 13
Задержанных в Грузии украинцев арестовали 28
Дело Гандзюк: Новый подозреваемый скрывается в Доминикане 35
В Одессу направят дополнительные подразделения Полиции и Нацгвардии 49
Журналисты нашли «пропавшие» катера ВМС Украины 85
Луценко назвал фамилию ключевого подозреваемого в деле Гандзюк 56
Порошенко встретился с родными военнопленных моряков 19
Украинцам объяснили, как оплачивать коммуналку после получения субсидии 32
СМИ узнали о сомнительных доходах и множестве недвижимости члена ВСП 42
Глава МВД Грузии не исключает связь задержанных украинцев с Саакашвили 34
Въезжающих в Украину россиян стало втрое меньше 57

Правоохранители Одесской области возьмутся за местных сепаратистов, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Считаем особенно важным противодействие сепаратистским и антигосударственным действиям и призывам, которые, к сожалению, часто звучат в области, в том числе в некоторых районных СМИ. Любые антигосударственные вещи будут жестко наказываться. Чтобы объяснить, как, скажу: недавно на 112 канале была одна дама из одной политической организации, которая долго вещала, что украинские корабли не имели права заходить в российские воды Крыма. Такие заявления подпадают под статью о призывах к изменению территориальной целостности государства. Возбуждено уголовное производство, и эта дама будет отвечать», - сказал Луценко, передает УНИАН.

По словам генпрокурора, каждый имеет право критиковать власть, оценивать ее деятельность, «но недопустимо посягать на территориальную целостность государства, включая Крым и Донбасс и суверенные воды, а также призвать к силовому свержению власти, что предусмотрено еще одной уголовной статьей».

Как заявил Луценко, все, кто только будет намекать на вышеупомянутые вещи, кто будет маневрировать, - «мы также умеем маневрировать».

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко возмущен бездеятельностью правоохранителей, которые не задержали ни одного из участников нападения на соратников на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко в Одессе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги