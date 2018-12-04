На Донбассе погиб украинский военнослужащий 1993 года рождения, сообщает пресс-служба Минобороны.

Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

С 09:00 противник вел обстрел из стрелкового оружия вблизи Новозвановка на луганском направлении.

Кроме этого, с 09:30 начались обстрелы на донецком направлении. Оккупанты выпустили по несколько мин из минометов калибра 82 мм в районе Водного и Широкино. Также поблизости Водяного враг вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.