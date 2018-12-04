В Киевской области обстреляли автомобиль мэра Березани Владимира Тимченко, сообщает «Сегодня» со ссылкой на местную полицию.

«Мы выясняем все подробности инцидента. На данный момент открыто уголовное производство по статье 296 – хулиганство с применением огнестрельного оружия», – отметили изданию в ГУ НП Киевской области.

Тем временем, в местных СМИ появилась информация, что в данный момент Тимченко находится в больнице, состояние его здоровья удовлетворительное, однако о характере полученных им ранений не сообщается.

Сама стрельба произошла 2 декабря около 19:00, когда автомобиль березанского градоначальника ехал по дороге Березань – Переяслав. Автомобиль мэра догнали неизвестные и произвели два выстрела, предварительно, из обреза охотничьего ружья. В машину попала картечь.