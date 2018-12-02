также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 15 обстрелов, потерь среди военных нет 12
В школе под Киевом обрушилась крыша спорткомплекса 88
В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна 564
На Полтавщине застрелили мужчину, кравшего нефть 86
Сутки в ООС: 14 обстрелов, один военный ранен, еще один – пропал 22
«Пересмотрел» телевизор: Житель Сумщины заявил о нападении России 199
В Одессе произошла массовая драка: на активистов напали два десятка неизвестных 209
На Донбассе после боя пропал военный 95
Захваченных украинских моряков доставили в Москву 130
Нападение на Гриценко: Луценко возмутился бездеятельностью полиции 334
Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены 2 военных 16
На Луганщине в результате масштабного ДТП погибли 2 человека 56
В Днипре взорвали банкомат 56
Во Львове украли банковский терминал 100
ООС: Боевики стреляют меньше, но из запрещенного оружия 64
В Луцке в результате ДТП с участием маршрутки пострадали 2 человека 24
Опубликовано фото последствий обстрела украинского катера 180
Из-за непогоды в Украине обесточены 85 населенных пунктов 31

Полиция Киевской области задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве обрушившейся спортивной арены Вишневской ООШ №4, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Вчера, на объекте, который сдали в эксплуатацию полгода назад, обрушилась крыша прямо во время тренировок. Когда сооружение начало разрушаться, в зале находились 30 детей. К счастью, пока арка не упала, тренеры успели вывести их из помещения. Никто не пострадал.

Полицейские пока расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191).

Известно, что победитель открытых торгов, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, предложил построить спортарену за 17,5 млн гривен.

Задержанным грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 1 декабря в Вишневом на территории школы №4 обрушилась крыша недавно построенного спорткомплекса Favorite Fit.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги