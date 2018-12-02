Полиция Киевской области задержала директора фирмы, которая выступила генеральным подрядчиком, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор при строительстве обрушившейся спортивной арены Вишневской ООШ №4, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Вчера, на объекте, который сдали в эксплуатацию полгода назад, обрушилась крыша прямо во время тренировок. Когда сооружение начало разрушаться, в зале находились 30 детей. К счастью, пока арка не упала, тренеры успели вывести их из помещения. Никто не пострадал.

Полицейские пока расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст.275), а также присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191).

Известно, что победитель открытых торгов, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, предложил построить спортарену за 17,5 млн гривен.

Задержанным грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 1 декабря в Вишневом на территории школы №4 обрушилась крыша недавно построенного спорткомплекса Favorite Fit.