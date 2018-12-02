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Командующего Пятым Флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни нашли мертвым в его резиденции в Бахрейне.

Как сообщили в Военно-морских силах США, правоохранительные органы Бахрейна и Служба криминальных расследований ВМС сотрудничают в расследовании обстоятельств смерти. Свидетельств того, смерть имела имела насильственный характер, сейчас нет. Командование флота принял на себя заместитель Стирни – контр-адмирал Пол Шлис.

Пятый флот ВМС США — оперативный флот, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив. Основной пункт базирования флота – Манама, столица Бахрейна.
ForUm

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