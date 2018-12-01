Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и ЕС должны рассмотреть возможность усиления санкций против России из-за инцидента, который произошел в Керченском проливе.

Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung, сообщает «Украинская правда».

«После агрессии РФ в Керченском проливе отношения с Москвой находятся на новом уровне. Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а европейцы и американцы должны рассмотреть дальнейшие санкции», - подчеркнул Волкер.

Также дипломат заявил, что «РФ должна освободить украинских моряков и корабли».

Кроме этого, Волкер сказал, что не верит в то, что первоначальной целью введения военного положения было желание Президента Украины Петра Порошенко перенести выборы.

«Насколько я могу судить, военное положение не помешает демократическим правам украинцев», - отметил он.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.