Блогер Александр Аронец обвинил издание «Страна» в работе на одну из сторон конфликта в «деле Варченко». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул Александр Аронец, все участники скандала, начиная от пророссийского издания, заканчивая самой Наталией Бурейко «запутались во лжи».

«Запутались во лжи. Причем все. Студентка, которая якобы кому-то дала аккаунт и ничего не знает. Ватная «Страна», которая фактически работает на одну из сторон конфликта, и которой менты дали доступ к студентке, чтобы растиражировать нужную себе версию. Менты, прокуратура. Все», - написал Александр Аронец.

Также блогер опубликовал фотографию Наталии Бурейко, на которой она позирует на фоне Генеральной прокуратуры, что противоречит сообщению Светланы Крюковой о том, что девушка не участвовала в операции лично.

«Эта вся ситуация - театр абсурда. И, конечно, 3 млн залог Барабошку, при 180 тысячах грн залога Каськиву, или 2 млн залога убийце героя Небесной сотни Василия Сергиенко Мельнику», - добавил Александр Аронец.

Напомним, 7 ноября в фейсбуке студентки КПИ Наталии Бурейко появилась публикация, в которой девушка обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в домогательствах. Позже девушка заявила, что ее ввели в заблуждение и попросила прощения у Варченко и его жены – заместителя главы Государственного бюро расследований Ольги Варченко.

Военная прокуратура по «делу Варченко» задержала известного политтехнолога Владимира Петрова и его команду. В частности, блогера Александра Барабошко. Барабошко заявил, что при задержании ему нанесли телесные повреждения, в прокуратуре это отрицают.

По делам Петрова и Барабошко сегодня прошли заседания судов. Суд избрал политтехнологу меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 января 2019 года. Ему запрещено покидать свой дом в Буче, Киевской области, без разрешения следователя или прокурора. Александр Барабошко, согласно решению суда, будет находиться под стражей два месяца – до 29 января 2019 года.