В областях, где введено военное положение, усилят надзор за санитарно-эпидемической ситуацией, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Отмечается, что услуги в сфере общественного здоровья в условиях военного положения должны оставаться неизменными. Население будет получать все необходимые услуги в штатном режиме. В частности, в учреждениях здравоохранения можно сделать прививку против инфекционных болезней в соответствии с календарем, получить препараты для лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, заместительной терапии, консультации по профилактике неинфекционных болезней, в лабораторных центрах заказать и сделать соответствующие лабораторные и инструментальные исследования.

«Мы заботимся о здоровье населения, поэтому выступаем в роли координирующего и организационно-методического центра на случай возникновения чрезвычайных событий в сфере общественного здоровья (эпидемий, вспышек, массовых отравлений неизвестными веществами). Центр общественного здоровья готов тесно сотрудничать с областными администрациями, органами местного самоуправления и лабораторными центрами десяти областей, в которых введено военное положение. Мы будем предоставлять необходимые консультации, экспертную помощь и обновлять актуальную информацию о санитарно-эпидемической ситуации», - отметил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

Согласно письму Министерства здравоохранения Украины, для обеспечения эпидемического благополучия на территориях, на которых введено военное положение, усиливается мониторинг состояния окружающей среды и в рамках единой государственной системы гражданской защиты объекты приводят в полную готовность.

В частности, в структуре Центра общественного здоровья обеспечен усиленный режим работы отдела по реагированию на чрезвычайные события и ММСП (международные медико-санитарные правила).

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).