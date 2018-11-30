После получения Украиной томоса изменения церковного календаря из юлианского в григорианский и перенесения традиционных религиозных праздников не будет.

Об этом сказал руководитель информационного отдела УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), сообщает Укринформ.

«Вопрос календаря никоим образом не рассматривается в контексте Томоса. Никаких изменений календаря не будет. Это вопрос, который нуждается в отдельном решении, и это решение будет принимать сама церковь», - отметил он.

Евстратий допустил, что в будущем можно перейти на пользование григорианским календарем, если будет в этом потребность (как это, например, произошло в Румынии и Болгарии). Сейчас же вопрос не актуален, поскольку по этому поводу нет единого мнения.

«Есть сторонники нового календаря, и есть противники. И поэтому мы не можем допустить, чтобы церковь поделилась еще и в вопросе календаря», - подчеркнул он.

Евстратий утверждает, что фейки о перенесении православных праздников, в частности, Рождества, были специально запущены с российской стороны, их цель - посеять недоверие и вражду.

Как известно, Украинская православная церковь пользуется традиционным юлианским календарем, в то время как западные христиане придерживаются григорианского. Однако 25 декабря - день празднования Рождества католической церковью - в Украине объявлен выходным.

Напомним, 29 ноября Архиерейский Синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.