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Российские спецслужбы продолжают практику «внедрения» в Украине своих агентов под видом псевдоцерковников, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Наши контрразведчики разоблачили один из механизмов спецслужб РФ по привлечению таких «миссионеров».

По данным СБУ, таким способом к совершению государственной измены сотрудники «крымского филиала» ФСБ принуждали черновчанина, который во время мартовских событий 2014 года жил в Крыму. Из-за открытой проукраинскую позиции им достаточно быстро заинтересовались вражеские спецслужбы. К тому же человек был прислужником в одном из монастырей, поэтому «товарищи» решили использовать его по религиозной линии.

В спецслужбе подчеркнули, что разведывательные задачи на территории Украины он должен был выполнять под видом монаха. А чтобы мужчина стал более сговорчивым, то продолжатели традиций КГБ по привычке поместили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Через несколько месяцев мужчине все же удалось освободиться и вернуться на материковую Украину.

«Не жалеют в России и собственных граждан. Мы установили, что одного из своих соотечественников эфэсбэшники планировали использовать для выполнения специальных задач в мусульманской среде на территории РФ и Украины. Для этого человек должен был пройти «курс молодого бойца» в образовательных учреждениях религиозной направленности Ближнего Востока или Южной Азии. После отказа его некоторое время держали под стражей по обвинению в распространении наркотиков. После повторного предложения конфиденциального сотрудничества россиянин спешно покинул страну. Сейчас он надеется получить статус беженца и остаться жить в Украине. Вот такие «духовные скрепы» от ФСБ», – сказано в сообщении.
ForUm

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