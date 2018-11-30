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Президент РФ Владимир Путни для защиты газопровода «Северный поток-2» может атаковать страны Балтии и Скандинавии. Об этом в интервью Sky News заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Он отметил, что ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и организации давления для деэскалации ситуации и освобождения украинских моряков.

«Уже видел реакцию президента США Дональда Трампа - он написал в Твиттере, что принял решение, если Путин не отреагирует на просьбу об освобождении солдат, отменит их встречу. И я думаю это реакция, где Путин в полной изоляции. После химической атаки в Великобритании, после террористической атаки MH17, агрессии на востоке моей страны, после Сирии, после всех этих ужасных вещей - Путин в изоляции», - добавил Глава государства.

«Мы должны организовать давление, чтобы вернуть Россию в цивилизованный мир. Потому что это катастрофа, это большая угроза для всей глобальной безопасности... Это проблема не только для Украины. Мы не только боремся за суверенитет и территориальную целостность (Украины. - Ред.), А мы боремся за свободу и демократию , - сказал Глава государства.

Президент подчеркнул, что никто не знает, где Путин появится завтра. «Возможно, что Путин примет решение защищать «Северный поток-2», и поэтому решит атаковать страны Балтии, Скандинавские страны. Для Путина не существует «красных линий», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации очень важно выступать единым фронтом - не только лидеры, но и народы всего цивилизованного мира должны выступать вместе. «И это очень важно для глобальной безопасности», - сказал он.

Напомним, депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода »Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

13 ноября американский посол при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон имеет «множество инструментов« для остановки «Северного потока-2». Он добавил, что этот проект поставит Европу и США в уязвимое положение.
ForUm

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