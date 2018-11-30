Оправданно ли введение военного положения, которое не решает проблем Украины и явно не улучшает ситуацию в стране и ее положение в мировом сообществе, в своей статье проанализировал народный депутат Украины, член партии «За жизнь» Василий Нимченко.

По мнению народного избранника, введение частичного военного положения ― лишь в определенных областях страны ― заставляет юристов задуматься над тем, какие именно последствия оно повлечет для граждан Украины

«И почему именно инцидент на Азове — в море общего пользования Украины и РФ — спровоцировал введение военного положения? Частичного. Без мобилизации. Без решения вопроса о применении Вооруженных Сил Украины в связи с вооруженной агрессией, как того требует Конституция Украины (пункт 19 части первой статьи 106). Для иностранцев такие ограничения предопределяются конституционными предписаниями, предусмотренными частью второй статьи 64 Основного Закона, и касаются как юридических лиц, так и их имущества. Однако механизм обеспечения законности указанных ограничений в решении о введении военного положения не указан, также в указе президента не прописаны конкретные права и свободы граждан Украины, подлежащие ограничению в той или иной сфере общественных отношений. Юридическая и правовая неопределенность акта президента и закона в этой части исключают возможность их реализации», — пояснил Нимченко.

Он считает, что «торги» в Раде с президентом Порошенко по поводу данного указа и требование от главы государства гарантий проведения выборов в срок, очевидно, связано с тем, что «нет веры в то, что указ не является частью политической технологии по блокированию президентских выборов в 2019 году».

«Не зря мировые СМИ, такие как Washington Post, DW, Financial Times, наряду с констатацией нарушений международного права РФ, начиная с аннексии Крымского полуострова, выразили сомнения в эффективности такого шага со стороны Украины, как введение военного положения», — обратил внимание депутат.

Легитимность указа президента Украины не подвергалась бы сомнению, считает Нимченко, если бы не «полутона» в реализации механизма введения военного положения: если бы были одновременно указ о мобилизации в ВСУ, объявление причины военного положения и решение о его введении.

К тому же на практике, по словам нардепа, граждане могут столкнуться и с тем, что указом прямо не запрещено: ограничением митингов, ограничением деятельности инакомыслящих и оппозиционных СМИ, ограничением имущественных прав, сменой руководства на предприятиях частного владения без решений суда и прочим.

«Страшно то, что страну еще больше раскалывают на части, уже не только по языковому и религиозному признакам. Теперь в Харьковской области могут ввести комендантский час, а соседней Полтавской ― нет, в Одесской области могут изымать автомобили у предприятий для нужд армии, а в Закарпатской ― нет. Что меняет это положение для военнообязанных, пока непонятно, а вот то, что ухудшается правовое положение рядового украинца, ― предельно ясно. Не говоря уже о том, что созданные новые обстоятельства ведут к парализации Минских соглашений, а значит, по сути, к замораживанию, а не урегулированию и конфликта на Донбассе», — подчеркнул Нимченко.

Уже сейчас очевидно, что проблем Украины военное положение не решит и ситуацию не улучшит, уверен депутат.

«Более того, это негативно скажется на и без того стагнирующей экономике. Нацбанк уже понизил курс гривни, зато растет курс доллара. Евробонды еще за день до принятия решения о введении военного положения резко упали в цене: для главных держателей облигаций на сегодня (инвесторов из США и Великобритании) активы Украины обесцениваются. Зато, похоже, их ждет сезон скидок ― распродажа украинских промышленных объектов, морских портов, государственных земель сельхозназначения, ведь Киеву придется не только отдавать взятые кредиты, но и выплачивать проценты по ним. Ближайшая дата выплат ― 2019 год, и это без учета займов, полученных от МВФ. Кстати, интересно, кто является конечным бенефициаром ― владельцем тех облигаций, которые куплены якобы от имени британских подданных? Не водители/парикмахеры ли наших чиновников? Так оправданно ли введение военного положения, которое не решает проблем Украины и явно не улучшает ситуацию в стране и ее положение в мировом сообществе?» — подытожил Василий Нимченко.