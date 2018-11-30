29 ноября боевики 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе зафиксировано 7 случаев применения запрещенного вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки из минометов калибра 82 мм враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вольного противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Красногоровки и Тарамчука оккупанты применяли стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки – автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого.

Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк.

С начала этого периода противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, трех оккупантов из состава вооруженных формирований Российской Федерации уничтожено.