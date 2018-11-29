Новыми подробностями обрастают вчерашние события в Одессе, связанные с «теплой» встречей команды кандидата в президенты Анатолия Гриценко местными жителями, пишут Известия.

«Анатолий Степанович, комментируя нападение на него и его свиту намекнул, что инициатором этого покушения является действующий Глава государства. Между тем, как стало известно из источников в управлении полиции Одессы, активное участие в перепалке с Гриценко и его однопартийцами принимал некий Александр Капшин, позывной Капа, который является лидером организации «Демократическая молодежь Украины». Сразу после инцидента полиция задержала этого активиста. Но, вскоре выяснилось, что практически сразу его отпустила», – цитирует издание Uainfo.

По данным журналистов, Капа кроме всего, является коллегой сына Гриценко Алексея по Автомайдану.

«Вероятнее всего, что все вчерашние события в Одессе не что иное, как красивая постановка, срежиссированная Гриценко или его технологами. Его вялотекущей кампании и как следствие, отсутствие роста рейтингов, явно не хватает драйва и скандалов. На встречи, где из его уст звучат все более неоднозначные оценки текущих событий, ходит все меньше сторонников и журналистов. А типа нападение в Одессе, прекрасный повод обратить внимание к своей персоне и мобилизовать своих ярых сторонников. А заодно, очередной раз обвинить во всем конкурентов. Тем более, что типа нападавшие били и не точно, и не больно», – сказано в сообщении.