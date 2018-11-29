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Украина может начать закупку боеприпасов в Пакистане. Об этом шла речь во время встречи украинской делегации с командованием вооруженных сил Исламской республики Пакистан, которая состоялась в рамках оборонной выставки IDEAS-2018, что происходит в г. Карачи, сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Среди приоритетов двустороннего сотрудничества определена деятельность по совместному производству высокоточных вооружений.

В частности, состоялись переговоры с руководством одной из научно-промышленных организаций Пакистана. Были обсуждены сроки и условия старта совместного украинско-пакистанского производства высокоточных ракет разных классов. Стороны подтвердили готовность начать совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ближайшие месяцы.

Также состоялась встреча с руководством компании по производству боеприпасов Pakistan Ordance Factories. Речь шла о возможности поставок для нужд Вооруженных сил Украины боеприпасов и компонентов для их производства на территории нашей страны. Пакистанская сторона подтвердила интерес и готовность в сжатые сроки обеспечить потребности Украины своей продукцией.

 
ForUm

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