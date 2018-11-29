Партию меховых изделий пытался незаконно переместить через границу проводник поезда сообщение Москва-Харьков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обнаружили товар пограничники Харьковского отряда совместно с таможенниками вчера вечером. Во время проверки одного из вагонов поезда, в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно - в межпотолочном пространстве, общая обзорная группа нашла 15 меховых изделий из лисиц и песцов.
Владельцем незаконного товара оказался проводник - 34-летний гражданин Украины.
На нарушителя составлен протокол, товар изъят в установленном порядке.
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