Законы рекламного бизнеса нельзя игнорировать, кто ими пользуется, тот пожинает плоды и увеличивает прибыль.Главный рекламный инструмент в наружной и внутренней рекламе - светодиодная продукция. Предлагаем обсудить несколько новых технологий из этой сферы

Привлечение потенциальных покупателей - вечная гонка между фирмами и организациями. Побеждает тот, кто проводит эффективную рекламную кампанию, привлекающую внимание.

Законы рекламного бизнеса нельзя игнорировать, а кто ими пользуется сейчас, тот пожинает плоды и увеличивает прибыль.

Главный рекламный инструмент в наружной и внутренней рекламе - светодиодная продукция. Предлагаем обсудить несколько новых технологий из этой сферы.

Световые ситилайты цифрового формата

По сравнению с динамической рекламой, статичная привлекает, как говорит статистика, на 77% меньше внимания людей. Видеоситилайты интересны людям всех возрастных категорий, благодаря динамичности и насыщенной и яркой картинке.

Она не останется без внимания на оживленной улице, повышая узнаваемость бренда. Использование технологии цифрового ситилайта оправдывается и с точки зрения финансовых затрат - потребление энергии умеренное. При этом служат такие устройства долгие годы без потери свойств.

Среди конкретных преимуществ:

● при желании возможно дополнить цифровой ситилайт звуковой системой;

● возможность задействовать в рекламных кампаниях полноцветные видеоролики;

● стабильная работа без потери качества картинки в любое время суток благодаря программной настройке.

Светодиодные видеоборды

Билборды - одни из первых рекламных инструментов, которых коснулись инновационные технологии. Цифровой аналог билборда позволяет демонстрировать потенциальным клиентам яркие, динамичные анимации. При этом для экономии на потреблении энергии, происходит регулирование параметра яркости экрана в зависимости от времени суток.

По сравнению с традиционным билбордом, светодиодный видеоборд заметен с большого расстояния и гарантированно привлекает внимание за счет красочной графики.

Прозрачные витрины (медиавитрины)

Лучшее из имеющихся на мировом рынке решение по обустройству помещений. Прозрачная витрина набирает популярность в Украине за счет оригинальности: это рекламный носитель, передающий видеоролики или изображения прямо с витрины магазина, из окна офиса и прочих объектов.

Комплекс светодиодных модулей располагается на обратной стороне стеклянных поверхностей. При этом параметр толщины сетки в среднем 10 см., что экономит пространство.

Поскольку сетка практически незаметна, подача видео ряда динамическая, яркая и оригинальная. При этом обзор сквозь экран доступен с обеих сторон - человек видит все происходящее на улице, а проходящий мимо - что происходит в магазине.

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