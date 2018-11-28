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Захваченные РФ в Керченском проливе украинские моряки являются военнопленными, поэтому на них не распространяется российское право. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Фейковый суд в оккупированном Крыму арестовывает всех наших моряков. Помимо усиления политического давления на РФ, мы передали всем нашим международным партнерам четкую юридическую позицию: наши моряки являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции 1949, поэтому на них никоим образом не распространяется российское право», – отметил он.

При этом министр подчеркнул, что украинским военнослужащим, захваченным в плен РФ, должно быть гарантировано предоставление в должном объеме медицинской помощи, неоказание на них физического и психологического давления и обеспечение надлежащей безопасности.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. 
ForUm

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