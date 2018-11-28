Администрация Президента Украины не имеет отношения к распространению на рекламных носителях по всей Украине бордов с использованием имени и фамилии Петра Порошенко.
Об этом говорится в ответе АП на информационный запрос Українських Новин.
В частности, журналисты интересовались, какая организация либо подразделение занимается размещением рекламы с подписью президента, на каких условиях распространяется эта реклама, а также какова стоимость кампании и расходовались ли на нее бюджетные деньги.
«По информации, предоставленной Государственным управлением делами, оплата услуг по подготовке и размещению изображений и обращений с подписью Президента Украины Петра Порошенко на носителях внешней рекламы не осуществлялась», - говорится в ответе АП.
Другой информации относительно организации, занимающейся размещением рекламы, а также условий этих размещений, ответ АП не содержит.
Избирательная кампания в Украине стартует в конце декабря 2018 года.
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