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Администрация Президента Украины не имеет отношения к распространению на рекламных носителях по всей Украине бордов с использованием имени и фамилии Петра Порошенко.

Об этом говорится в ответе АП на информационный запрос Українських Новин.

В частности, журналисты интересовались, какая организация либо подразделение занимается размещением рекламы с подписью президента, на каких условиях распространяется эта реклама, а также какова стоимость кампании и расходовались ли на нее бюджетные деньги.

«По информации, предоставленной Государственным управлением делами, оплата услуг по подготовке и размещению изображений и обращений с подписью Президента Украины Петра Порошенко на носителях внешней рекламы не осуществлялась», - говорится в ответе АП.

Другой информации относительно организации, занимающейся размещением рекламы, а также условий этих размещений, ответ АП не содержит.

Избирательная кампания в Украине стартует в конце декабря 2018 года.
ForUm

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