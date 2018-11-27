В случае невыполнения РФ обязательств возместить «Ощадбанку» почти 1,3 млрд долл. убытков по решению арбитража ей ежедневно будет начисляться $97 тыс. штрафа.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

«97 тыс. долл. Именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательств возместить «Ощадбанку» почти 1,3 млрд долл. убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу «Ощадбанка» 1,3 миллиарда долларов США убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма.

В то же время РФ не признала решение арбитража по иску «Ощадбанка».