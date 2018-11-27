С 1 января 2019 года в Украине вступит в силу новый порядок и новые правила оплаты электроэнергии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко.

По ее словам, в будущем году согласно закону «О рынке электрической энергии» в стране введут модель системы договорных отношений на розничном рынке электрической энергии.

Кривенко отметила, что с нового года все энергоснабжающие компании будут обязаны отделить свою деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе и путем создания электропоставщика.

Она подчеркнула, что договор о поставках энергии предусматривает ее коммерческую продажу потребителю в качестве товарной продукции.