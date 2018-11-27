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Вчера, 26 ноября, на улице Чернышевского в Луцке легковушка Opel Vectra врезалась в маршрутное такси «Богдан», сообщением Луцк-Дубище, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

В результате ДТП двое пассажиров маршрутки и водитель легковушки получили телесные повреждения. По факту ДТП следователи начали уголовное производство.

За рулем Opel Vectra находился 31-летний лучанин. Водитель не предоставил преимущества в движении и столкнулся с маршрутным такси «Богдан» под управлением 30-летнего жителя областного центра.

В результате ДТП двое пассажиров «Богдана», 64-летняя женщина и 16-летний парень, получили телесные повреждения. Женщину госпитализировали. Водитель легковушки также травмировался, но не был госпитализирован.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

 
ForUm

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