Конфликт в Керченском проливе и возможность введения в Украине военного положения негативно повлияли на украинские акции на мировых фондовых биржах. Об этом сообщает Громадське.

26 ноября стоимость украинских евробондов значительно снизилась на западных биржах. Больше всего просели евробонды Украина-32 – 1,295 п.п., до 80,043% номинала, Украина-24 - на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 - на 1,158 п.п., до 88,427% номинала.

Отметим, что из-за падения акций затраты Украины на заимствования в иностранной валюте резко выросли, при этом доход по облигациям долларов США в 2025 году вероятно превысит 10% впервые с марта 2016 года.

Также дешевеют акции крупнейших украинских предприятий, которые торгуются на зарубежных площадках. Так, на Лондонской фондовой бирже акции Ferrexpo подешевели на 2,14% - до GBP 1,871 и акции МХП упали на 0,94% - до 10,50 доллара за штуку.

Просели и акции «Кернел» на Варшавской фондовой на 1,44% - до PLN 54,7 за штуку.

От стоимости еврооблигаций на рынке зависит стоимость кредитов для Украины. «Когда падают цены по еврооблигациям, то растет их доходность. И это определяет новый уровень стоимости займа в следующий раз», - объясняет специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Резкое падение означает сомнения мировых рынков в платежеспособности в связи с форс-мажором. Простыми словами, если акции продолжат падение, то уже в следующий раз Украина сможет занимать меньше средств под больший процент.

Украина имеет очень высокую долговую нагрузку на 2019-2020 годы – нам придется гасить большие сумме внешних кредитов. Именно поэтому сотрудничество с МВФ важно – без денег Фонда Украина не расплатилась бы по своим долгам. Выпуск еврооблигаций частично снял эту нагрузку – 1,5 млрд долларов было направлено на досрочное погашение долгов 2019-2020, и платить по ним осталось меньше, хотя суммы все еще очень значительны – около 7,6 млрд долларов погашений на следующие два года.

Курс российского рубля также снизился на фоне конфликта в Керченском проливе.

Напомним, у Международного валютного фонда нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения.