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У Международного валютного фонда нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ.

В МВФ отметили, что фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.

Для фонда важно, чтобы в стране существовал план реформ и чтобы действия власти способствовали его реализации.

Как сообщал ForUm, накануне, 25 ноября, Президент Петр Порошенко поддержал введение в Украине военного положения из-за обострения ситуации на Азове.

Верховная Рада рассмотрит данный вопрос на заседании 26 ноября.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, военное положение может быть введено на 60 суток и отменено в любой момент.
ForUm

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